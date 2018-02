Jaap en Mala mogen kleinzoon door 'gestoorde vader' niet meer zien: "We zijn mentaal helemaal gesloopt"

AMSTERDAM - Vijf jaar geleden verloren Jaap en Mala Damman hun 30-jarige dochter Nalini onder opvallende omstandigheden. Haar ex-vriend Mohammed M. was lange tijd verdacht, maar werd vorig jaar vrijgesproken. Het Amsterdamse stel wil niets liever dan contact met hun kleinzoon Noah, die bij zijn vader woont, maar dat mag niet van de rechter. Tot groot verdriet van Jaap en Mala. "Onvoorstelbaar hoe je behandeld wordt. Opa's en oma's staan niet in de wet, dus je bent gewoon niets."

De uitspraak kwam als een mokerslag. "Mijn vrouw klapte in elkaar, ik klapte in elkaar", vertelt Jaap. "We zijn weggegaan en het verdere verloop weten we niet. We weten alleen een uitspraak waar we niet mee kunnen leven. En die arme jongen al helemaal niet, daar wordt compleet aan voorbij gegaan."

De inmiddels 10-jarige Noah blijft vijf jaar geleden zonder moeder achter als zij bloedend en levenloos onderaan de trap van haar appartement wordt gevonden. Ze overleeft de val niet. Mohammed M. zou haar in hulpeloze toestand hebben laten liggen en wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood, maar vorig jaar werd hij toch vrijgesproken. Onbegrijpelijk, vindt het stel. "Hij heeft gewoon maling aan de rechtspraak, en iedereen gaat maar met dat monster mee", aldus Mala.

Het stel wil ondanks vader M. het contact met Noah dolgraag herstellen en dat lijkt te lukken als er een jaar terug een omgangsregeling komt. "We zouden hem één weekend in de maand krijgen, maar daar had z'n vader lak aan. Hij heeft alle regels aan z'n laars gelapt met een dwangsom tot gevolg, maar die betaalt hij niet, geen cent. Niet dat geld uitmaakt, want we willen gewoon onze kleinzoon zien."

In de steek gelaten

Dat de rechter nu heeft besloten dat ze Noah niet meer mogen zien, vinden ze amper te verkroppen. Ze voelen zich in de steek gelaten door hulpinstanties. "Er is niks, maar dan ook helemaal niks aan gedaan om te kijken wat er aan de hand is daar en waarom Noah niet naar ons mag", vertelt Mala. "Het mag toch niet zo zijn dat je in Nederland je kleinkind niet eens mag zien?"

"En dat terwijl de band heel goed is", vertelt Mala. "Hij was zo graag bij ons", vult Jaap aan. "Varen met z'n bootje in Vinkeveen, spelen met de kinderen uit de buurt, lol maken met de buurvrouwen. Iedereen had altijd lol."

De strijd met de dood van hun dochter, de 'perikelen' van haar ex-vriend en de uitspraak van de rechter heeft ze moedeloos achter gelaten. "We zijn kapot, mentaal helemaal gesloopt. En we zitten financieel aan de grond, want alles is opgegaan aan de advocaat. We weten er geen raad meer mee."

Altijd welkom

Ze hopen wel dat Noah weet dat ze altijd aan hem denken. "Als iemand hem ziet, zeg hem dan dat opa en oma zielsveel van hem houden. En dat hij altijd welkom is, want we nemen hem helemaal niks kwalijk."