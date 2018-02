Olympische Noord-Hollanders: Jan Blokhuijsen

ZUID-SCHARWOUDE - GANGNEUNG Voor Jan Blokhuijsen beginnen morgen zijn derde Olympische Winterspelen. De schaatser uit Zuid-Scharwoude start dan op de 5000 meter, de afstand waarop hij vier jaar geleden in Sotsji zilver won. Blokhuijsen start in achtste rit tegen de Nieuw-Zeelander Peter Michael.

In de rit na hem start de voor Canada uitkomende Ted-Jan Bloemen tegen de Zweed Sverre Lunde Petersen. Sven Kramer start in de tiende rit tegen de Duitser Patrick Beckert. In de laatste rit moet de Italiaan Nicolo Tumolero alleen over de baan.

Ploegenachtervolging

Later komt de 28-jarige schaatser ook nog uit op de ploegenachtervolging, samen met Koen Verweij en Sven Kramer. Van dat onderdeel heeft hij al een gouden en bronzen olympische medaille thuis liggen. De gouden plak veroverde hetzelfde drietal vier jaar geleden in Sotsji en de bronzen plak won Blokhuijsen in 2010 in Vancouver samen met Mark Tuitert en Sven Kramer.

[Tweet:]

Ziekte

Blokhuijsen twijfelde vorige week nog of hij wel af moest reizen naar Gangneung. Hij had last van een virus. "Ik denk dat ik gewoon last heb gehad van griep", vertelde Blokhuijsen op de Olympische piste. "We waren bang voor een voorhoofdholte-ontsteking en later voor een longontsteking. Ze zeggen altijd dat je weerstand laag is als je in vorm bent, maar op een gegeven moment dacht ik erover om niet te gaan. Het ging gewoon niet weg en werd steeds erger." Maar het gaat inmiddels weer beter. "Gelukkig schijnt de zon hier en hoef je niets anders te doen dan op je bed liggen en er wordt voor je gekookt. Dat geeft een goed gevoel."

Afgelopen woensdag reed Blokhuijsen een testwedstrijd over 3000 meter. Dat leverde een prima tijd op van 3.40,88, slechts zo’n twee seconden achter de toptijd die Sven Kramer eerder in de week reed. Ook de training met de andere rijders van de ploegenachtervolging verliep uitstekend.

[Tweet:]

Enkel in het gips

De aanloop naar het huidige olympische seizoen verliep slecht voor Blokhuijsen. Tijdens een trainingskamp op Mallorca liep hij een enkelblessure op waarbij een stukje bot afbrak, waardoor hij een aantal weken in het gips zat.

Lees ook: Enkelblessure voor schaatser Jan Blokhuijsen

Schaatsen en skeeleren

Het begon voor Blokhuijsen al jong met schaatsen én skeeleren. Ook al behaalde hij in die laatste discipline Nederlandse en Europese titels haalde en werd hij zelfs tweede bij het WK in Korea, toch koos hij op 18-jarige leeftijd voor het schaatsen. In 2008 werd hij wereldkampioen bij de junioren. Hoewel hij bij de senioren nog geen medailles kon veroveren werd hij toch opgepikt door de commerciële VPZ-ploeg.

Olympische Spelen Vancouver

Bij die ploeg gingen zijn prestaties hard vooruit, zodat hij zich plaatste voor de 5000 meter van de Olympische Spelen in Vancouver in 2010. Hij werd daar negende, maar veroverde samen met Mark Tuitert en Sven Kramer wel een bronzen plak op de ploegenachtervolging.

Lees ook: Brons schaatsers op achtervolging

TVM-ploeg

Na dat seizoen vertrok hij naar de TVM-ploeg van Gerard Kemkers, waar ook Sven Kramer en Koen Verweij voor schaatsten. Bij het EK-allround won hij dat seizoen zilver en bij het WK brons. Hij was de beste Nederlander bij die toernooien en pakte zelfs een nieuw Nederlands record puntenaantal op de grote vierkamp. Dat deed hij bij afwezigheid van Sven Kramer, die door blessures dat seizoen nauwelijks in actie kwam.

Tijdens het seizoen 2012-2013 ontstonden de eerste scheurtjes in de verhouding tussen Blokhuijsen en zijn ploeg TVM. Blokhuijsen experimenteerde met het zo veel mogelijk doorbrengen in een zuurstoftent. Op die manier kan een sporter profiteren van de effecten van op hoogte trainen, waardoor meer rode bloedlichaampjes worden gevormd, wat de zuurstofopname vergroot. Ook ging hij steeds meer op zijn voeding letten. Zo koos hij voor kokosvet om mee te koken. “Dat is beter voor je lichaam dan bakboter of margarine”, vertelde hij de pers.

Team Corendon

Na matige prestaties bij het WK in 2013, die volgens Blokhuijsen het gevolg waren van de ziekte van Pfeiffer, stapte hij over naar de Corendon-ploeg. Daar werd hij herenigd met coach Jan van Veen, die ook zijn coach was toen hij wereldkampioen bij de junioren werd. Bij het OKT eind december 2013 eindigde hij als derde op de 5000 meter en mocht hij naar de Olympische Spelen in Sotsji

Olympische Spelen Sotsji

In Rusland pakte hij een zilveren medaille op de 5000 meter, achter Sven Kramer. En op de ploegenachtervolging won hij een paar dagen later goud, samen met Sven Kramer en Koen Verweij. Die gouden medaille leverde hem ook een lintje op: Ridder in de orde van Oranje Nassau.

[Tweet:]

Slecht post-olympisch jaar

In het post-olympische seizoen ging het helemaal mis bij het NK afstanden. De 1500 meter en 5000 meter leverden dramatisch slechte prestaties op, waarna Blokhuijsen zich afmeldde voor de 10 kilometer. Op de televisie was de ruzie te volgen die Blokhuijsen daarover voerde met coach Jan van Veen. Sponsor Corendon gaf hem nog één kans, maar een breuk was onvermijdelijk. Hoewel hij nog een contract voor een jaar had bij dat team, werd de samenwerking verbroken.

Lees ook: Jan Blokhuijsen vertrekt bij Team Corendon

Team Stressless

De volgende ploeg van Blokhuijsen werd Team Stressless van coach Bart Veldkamp. In 2016 wordt hij als lid van die ploeg eerste bij het NK allround, maar door gebrek aan sponsors was dat team geen lang leven beschoren.

Lees ook: Jan Blokhuijsen moet weer op zoek naar een nieuwe ploeg

Team Justlease

Met de Olympische Spelen van 2018 in het verschiet ging Blokhuijsen op zoek naar een andere ploeg, omdat hij niet alleen wilde trainen. Even leek hij terug te gaan naar de ploeg van Sven Kramer, maar het werd Justlease.

[Tweet:]

Ondanks de enkelbreuk aan het begin van het seizoen wist Blokhuijsen zich te plaatsen voor de 5000 meter op zijn derde Olympische Spelen en ook op de ploegenachtervolging komt hij aan de start.

Persoonlijke records

Het persoonlijke record van Jan Blokhuijsen op de 5000 meter staat op 6.11,91, gereden in 2013 in Calgary. Hij heeft ook de wereldrecordtijd in handen op de ploegenachtervolging met 3.35,60. Ook dat record werd in 2013 gereden in Calgary samen met Sven Kramer en Koen Verweij.

Lees over de andere Noord-Hollanders

Olympische Noord-Hollanders: Carlijn Schoutens schaatst voor de USA