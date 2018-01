Politieke partijen Velsen spreken zich uit over wateroverlast

VELSEN - VELSEN-NOORD Wim de Baar wijst naar de sloot in de Gildenbuurt in Velsen-Noord: "de boosdoener". Net als veel andere buurtbewoners loopt zijn kelder regelmatig vol water. De gemeente zou niet genoeg doen om het probleem op te lossen. NH Kiest legde dit heet hangijzer aan de lokale partijen voor.

Buurtbewoner Gerrit Ausma blijft het water wegpompen en Berry de Haan zegt dat er paddenstoelen en schimmels onder hun huizen groeien. "Voor mensen kan dit gezondheidsklachten veroorzaken", vreest De Haan.

Na jaren van wateroverlast is de gemeente volgens de buurtbewoners nog steeds niet met een oplossing gekomen. "De gemeente verschuilt zich achter het begrip 'doelmatigheid'. Ze willen de grond niet opentrekken om een nieuwe drainage aan te leggen, omdat ze een aantal jaar geleden al nieuwe riolering hebben aangelegd", vertelt Ausma.



Politieke reacties

NH Nieuws verslaggever Sam Hagens ging langs bij Peter Stam van Velsen Lokaal, om te vragen hoe het kan dat het probleem nog steeds niet is opgelost. "Wij kunnen alleen maar zaken op de agenda zetten en zorgen dat er aandacht voor blijft", verdedigt Stam zich. De politicus zegt zich in de nieuwe raad in te gaan zetten voor een oplossing: "Daar waar drainage kan helpen, moet het ook de grond in."

Aan de lokale partijen van de gemeente Velsen is het vraagstuk voorgelegd: De gemeente Velsen moet de wateroverlast in de huizen in Velsen-Noord definitief oplossen.



VVD

ONEENS: Grondwateroverlast is, helaas ook in andere delen van de gemeente, een onderwerp waar de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor is. In de ogen van de VVD is dit niet direct de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wanneer er structureel een hoger grondwaterpeil is door klimaatverandering zal het waterschap op moeten treden en hebben ook de eigenaren van panden hun verantwoordelijkheid. Pas als de oorzaak ligt in werkzaamheden van de gemeente, bijvoorbeeld aan het riool, heeft de gemeente een taak.



LGV

ONEENS: De gemeente moet zorgen dat het regenwater via drainage en riool goed afgevoerd kan worden. De eigenaren van de woningen zijn verantwoordelijk voor hun kelders en moeten zorgen dat hun kelders , ook voor het grondwater, waterdicht zijn. (Waterwet) De gemeente voldoet aan haar verplichtingen en heeft vele kilometers drainage en riolering aangebracht. Mocht het noodzakelijk zijn om nog meer drainage aan te leggen en hiermee het probleem grotendeels op te lossen dan zijn waar daar voorstander van. De gemeente heeft artikelen geplaatst in de Jutter van afgelopen weken waarin uitleg hierover gegeven wordt.



Forza!

EENS: Wij erkennen dat de gemeente samen met de “aktiegroep ”een gedegen onderzoek heeft gedaan en dat de gemeente enkele knelpunten heeft aangepakt. De burgers lezen in de krant dat de hoge waterstanden niet structureel zijn en er worden info-avonden beloofd om dit zelf op te lossen. Mensen hebben een droog huis gekocht en worden nu geconfronteerd met nattigheid. Wij willen niet dat de gemeente deze lasten naar de burgers verschuift onder het motto ”eigen schuld dikke bult”. Wij doen hierbij de belofte dat wij voor iedereen in Velsen ons best gaan doen om droge (voeten) kelders te hebben en te behouden.



ChristenUnie

EENS: ChristenUnie-Velsen is het eens met de stelling, maar constateert dat de gemeente al volop bezig is met het oplossen door het aanbrengen op diverse plaatsen van drainagesystemen. We zien dat het aantal klachten al is teruggelopen van 220 naar nu nog 15. Eind 2018 zou de waterstand in heel Velsen-noord op niveau moeten zijn. CU vindt dat bewoners ook waar mogelijk zelf preventieve maatregelen middels isolatie enzovoort kunnen nemen. Wij hebben er vertrouwen in dat er straks geen klachten meer zijn.



Velsen Lokaal

EENS: Mensen betalen in Nederland genoeg belasting om droge voeten te houden. Dan moet de overheid dat ook waarmaken. Net als elders in Velsen-Noord, moet de gemeente in de Gildenbuurt een drainagesysteem aanleggen. Na de herinrichting is de afwatering van overtollige regenval verslechterd, met ondergelopen kruipruimtes tot gevolg. Natuurlijk hebben huiseigenaren ook de verantwoordelijkheid om hun woning in goede staat en waterdicht te houden. Bij oudere huizen met een kruipruimte/koelkeldertje is het tegenhouden van grondwater door de huiseigenaar echter onmogelijk. De belofte die we willen doen is dat er voldoende drainage in de natte gebieden wordt aangelegd.