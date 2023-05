Man ontvoerd in Spanbroek, politie 'maakt zich ernstige zorgen'

Vrijdagmiddag is een man ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek, meldt de politie op sociale media. Omdat de politie zich "ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man", is beeld van hem vrijgegeven. De politie wil "met spoed" diens identiteit achterhalen, en te weten komen waar hij nu is.

De beelden zijn gemaakt met een beveiligingscamera. De ontvoering vond rond 14.20 uur plaats, de man werd toen aan de Herenweg in het dorp onder dwang meegenomen in een auto. Over die auto is niets bekend, die bleef buiten het bereik van de camera, meldt het Openbaar Ministerie aan de NOS.

De politie roept getuigen op om zich te melden, "alle informatie is welkom".