Geen rol van betekenis voor Tasa Jiya in EK-finale; Amsterdamse is vijfde op 200 meter

Jiya was in de finale minder snel dan in de halve finales. Ze liet toen een indrukwekkende versnelling zien en liep toen (22,70) maar net boven haar persoonlijk record (22,67). Wellicht voelde de Amsterdamse zich vermoeid na haar optreden van de dinsdagochtend. Ze kwam toen in actie op de series van de 4x100 meter estafette. Mede door haar aandeel hielp ze de Nederlandse sprintploeg aan een plek in de finale op woensdag.