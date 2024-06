Nadine Visser grijpt in 'bizar snelle' EK-finale naast medaille op 100 meter horden

Het goud in Rome ging naar Cyréna Samba-Mayela uit Frankrijk, die 12,31 noteerde. De Zwitserse Ditaji Kambundji liep naar het zilver in 12,40. Het brons was voor de Poolse Pia Skrzyszowska in 12,42.

Tjin A-Lim en Koster

De halve finales waren voor Maayke Tjin A-Lim het eindpunt. De hordeloopster van AV Zaanland liep 13,08 en Koster eindigde in de halve eindstrijd van de 110 meter horden als zesde in 13,72.

Ryan Clarke is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 800 meter op de EK atletiek in Rome. De 26-jarige atleet uit Castricum liep naar de zevende plaats in zijn heat van de halve finales en dat was niet voldoende, want een plek bij de eerste drie was vereist om de eindstrijd op zondagavond te bereiken. Clarke klokte 1.46,00 en kwam daarmee niet in de buurt van zijn persoonlijk record van 1.44,83.