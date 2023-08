Kwakkelende hordenkampioen Nadine Visser voelt hete adem van ambitieuze Maayke Tjin A-Lim

Al jaren wordt Nadine Visser met grote voorsprong Nederlands kampioen hordelopen, maar sinds kort heeft ze er een serieuze uitdager bij. De Hoornse Maayke Tjin A-Lim komt telkens en stapje dichterbij. Daardoor drijven de twee Noord-Hollandse hordelopers elkaar tot een hoger niveau. "Echt super om te zien", zegt Visser.

Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim pakten goud en zilver op het NK - Orange Pictures

Op de NK atletiek in Breda bewees Visser opnieuw haar kwaliteiten op de 100 meter horden. In een tijd van 12,88 seconden pakte de Hoogkarspelse het goud. En dat terwijl ze behoorlijk struggelt met haar fitheid richting het WK in Boedapest, die al over iets meer dan twee weken begint. "Het is frustrerend dat ik geen ideale voorbereiding heb gehad, maar ik ben het gewend. De laatste jaren heb ik vaker niet dan wel een ideale voorbereiding gehad." Progressie De afgelopen jaren pakte Visser meerdere keren de hordentitel met grote voorsprong op de rest. Nu heeft ze met Maayke Tjin A-Lim een serieuze uitdager. Allebei liepen ze het afgelopen jaar 12,66 seconden als hun snelste tijd. "Ik vind het alleen maar mooi en super om te zien wat voor progressie ze heeft geboekt. Voor het eerst onder de 13 seconden en gelijk zo constant." (Tekst loopt door onder de video)

Nadine Visser vindt het knap wat Maayke Tjin A-Lim presteert - NH Sport / Stephan Brandhorst

De gemeenschappelijke deler voor beide hordeloopsters is Purcy Marte. Hij leerde Visser het hordelopen en is nu de coach van Tjin A-Lim. Visser traint inmiddels op Papendal onder succescoach Laurent Meuwly, terwijl Tjin A-Lim nog altijd bij AV Zaanland traint. Daar probeert ze zich voor te bereiden op het aanstaande WK atletiek in Boedapest. "Ik hoop daar de race van mijn leven te lopen", zegt Tjin A-Lim na het veroveren van het zilver op de NK.

"Ik kom om mee te doen met de big guys" Hordeloopster Maayke Tjin A-Lim

Onlangs liep de 25-jarige Hoornse een razendsnelle tijd van 12,66 seconden en daarmee was ze in één klap geplaatst voor de WK atletiek en zelfs de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. "Maar ik wil natuurlijk nog harder", zegt ze over de tijden. "Ik wil met de wereldtop meedoen en dan moet je 12,30 lopen. Ik kom om mee te doen met de big guys." (Tekst loopt door onder de video)

Ambitieuze Maayke Tjin A-Lim wil naar de wereldtop - NH Sport / Stephan Brandhorst

Zelfs heeft ze ook rigoureuze stappen ondernomen om dichter naar de top toe te groeien. Haar baan heeft ze opgezegd om zich volledig op haar topsportcarrière te focussen. "Ik heb de potentie", zegt ze zelfverzekerd. "Al die risico's heb ik genomen om de race van mijn leven te lopen. Alles wat ik erin stop, komt er later uit. Ik wil 12,30 lopen en op de Olympische Spelen shinen." In 12,30 over de finish komen is voor Tjin A-Lim het ultieme doel voor de komende tijd. Ze durft te dromen van een toptijd en spreekt hardop uit de wereldtop te willen bestormen. "Ik doe het niet voor de bühne. Het is een streven", zegt Tjin A-Lim die het wel een realistisch doel vindt.

"Het is frustrerend dat ik geen ideale voorbereiding heb gehad, maar ik ben het gewend" Hordeloopster Nadine Visser

Komende maand reizen de twee hordeloopsters af naar Boedapest voor de WK atletiek. Het toernooi begint op zaterdag 19 tot en met zondag 27 augustus. Lieke Klaver, Jessica Schilder, Menno Vloon en de estafetteploegen doen mee aan het toernooi in de Hongaarse hoofdstad. Vorig jaar maakte NH Sport onderstaand item met Maayke Tjin A-Lim en haar coach Purcy Marte.