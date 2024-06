Westfrisiaweg toch aansluiten op de Houtribdijk? Prestigeproject wordt nieuw leven ingeblazen

Het plan om de Westfrisiaweg aan te sluiten op de Houtribdijk komt niet zomaar uit de lucht vallen, legt Hans Peter Baars van de Westfriese bedrijvengroep uit. In het verleden is de mogelijke aansluiting van de weg al meermaals besproken, maar werd het iedere keer op de lange baan geschoven. "Met de recente ontwikkelingen op de A7, blijkt nogmaals hoe kwetsbaar Noord-Holland is qua wegverbindingen. Het is daarom des te belangrijker dat de verbreding van de Westfrisiaweg en de Houtribdijk wordt voortgezet."

Namens de Westfriese Bedrijvengroep zwengelt hij - samen met andere betrokkenen - opnieuw de dialoog aan. Maandagmiddag werd het plan aan de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gepresenteerd, die op hun beurt positief reageerden. "We maken nu een plan dat we over 10 jaar kunnen realiseren. Een extra pluspunt is dat je met een rechtstreekse verbinding met de Houtribdijk ook veel minder verkeer hebt dat de stad in gaat", zegt wethouder Wim Bijman (Enkhuizen) daarover.

