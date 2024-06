Kletsnatte dag voor Noordkop en Texel: nergens anders was het zó nat vandaag

Den Helder spant de kroon; daar viel 41 millimeter regen, vertelt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. Maar ook in Julianadorp was het met 36 millimeter regen ontzettend nat.

Ook in de rest van de provincie was een paraplu geen overbodige luxe. In Medemblik viel 20 millimeter en in Zaandam en Wijk aan Zee 26 millimeter. "En het is nog niet uitgeregend", aldus Visser.

Kouder dan normaal

Naast veel regen is het ook ontzettend koud voor de tijd van het jaar. Zo is de temperatuur op sommige plekken in de provincie momenteel tot onder de 9 graden gezakt. "Dat zijn voor juni echt ongebruikelijk lage temperaturen", aldus Visser.

Bovendien waaide het vandaag ook bijzonder hard. Op de pier van IJmuiden zijn windstoten van 83 kilometer per uur gemeten. "Dat valt nog mee. In de loop van de avond gaat het minder hard waaien".

Vriendelijker weer

Morgen wordt het weer volgens de weerman iets 'vriendelijke weer'. Af en toe is er zon en de temperatuur loopt op tot 15 graden. Ook is er kans op een bui en ook kan het gaan onweren.

Woensdag en donderdag is het grotendeels droog en donderdag gaat ook de temperatuur omhoog naar zo'n 18 graden. Daarmee is het nog steeds te koud voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het zo'n 21 graden zijn.