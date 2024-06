Regen, regen en nog meer regen: "Dieptepunt voor deze tijd van het jaar"

De dag begint regenachtig, in de loop van de dag gaat het harder regenen en neemt de wind ook toe. Met maximaal 13 graden lijkt de zomer nog heel ver weg. "Voor deze tijd van het jaar is het een dieptepunt", zegt NH-weerman Jan Visser.

Vanmorgen valt het mee met de wind, maar het gaat vanmiddag harder waaien vanuit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het dan met windkracht 7. Hoewel er aan de Noord-Hollandse kust ook windstoten kunnen voorkomen, voorspelt Visser dat ze in Zuid-Holland en Zeeland het zwaarst zullen zijn.

Code geel

Het KNMI waarschuwt tussen 15.00 en 20.00 uur met code geel voor de windstoten, die aan de Noord-Hollandse kust kunnen oplopen tot 75 tot 90 kilometer per uur. Geen goed idee dus om vanmiddag met de caravan of aanhangwagen de weg op te gaan.

Later op de avond houdt het op met regenen. Visser verwacht dat er tegen die tijd op sommige plaats meer dan 20 millimeter regen is gevallen. Morgen is er nog af en toe een bui, maar de zon laat zich zo nu en dan ook zien. Het wordt dan zo'n 16 graden.