Mogelijk nog iemand betrokken bij dood van 60-jarige Heemskerkse Monika

Er zou een hoop kabaal zijn gemaakt bij een ruzie in het appartement in de nacht van 2 op 3 december van vorig jaar. Zo erg, dat verschillende buren uit het seniorencomplex er poolshoogte kwamen nemen. Daar, op de gang van het gebouw, troffen zij de verdachte aan, schreeuwend dat hij onschuldig was.

De verdachte (55) zelf zegt het lawaai helemaal niet te hebben gehoord, ondanks het feit dat hij in het appartement was. "Ik sliep en ik heb één slecht oor", zei hij vandaag in de rechtszaal. De man met stoppelbaard en korte grijze haren, hoorde de rechter en officier van justitie in de inleidende zitting van zijn zaak met groeiend ongenoegen aan.

'Bent u schuldig?'

Hij zuchtte, klakte met zijn tong en knikte geïrriteerd in de richting van de officier, terwijl hij zijn advocaat aankeek, met een gezichtsuitdrukking die leek te zeggen: 'Hoor haar nou'.

Toen de rechter op de man af vroeg of de 56-jarige verdachte schuldig was, klonk er een hartgrondig 'nee'. Daarna volgde een minutenlange tirade. "Ik was mijn handen in onschuld in Gods aangezicht! Jullie moeten die andere man hebben, het klopt niet wat hij zegt!"

Toen de rechter zijn spreektijd met vriendelijke dwang beëindigde en de verdachte, die nog altijd in voorarrest zit de zaal uitbeende, zette de man nog een tandje bij om zijn punt duidelijk te maken. "Ik word gestigmatiseerd", beet hij de aanwezigen in de rechtszaal toe, terwijl hij onder begeleiding van twee agenten uit het zicht verdween.

Spraakbericht

Met 'die andere man', bedoelt de verdachte een tweede man, die rond de tijd van Monika's dood ook in het appartement was en in die tijd ook nog een spraakbericht via WhatsApp zou hebben gestuurd. Ook zijn DNA is op haar lichaam gevonden.

Volgens de verdachte en zijn advocaat is dat reden genoeg om opnieuw te onderzoeken wat er precies gebeurd is. Het OM heeft het verzegelde huis daarop nog eens laten onderzoeken en daarbij een broek meegenomen voor verdere inspectie.

Toch wil de officier de 56-jarige man niet vrijlaten. "Ja, er is ander DNA gevonden, maar niet op de plekken van de wonden waaraan het slachtoffer is overleden. Bovendien zitten er sporen van de eerste verdachte onder negen van de tien nagels van de vrouw. Onder de tiende zit niets."

De familieleden van de vrouw waren er vandaag niet bij. Ze werden wel vertegenwoordigd door iemand van Slachtofferhulp die ook namens de nabestaanden gaat spreken tijdens het inhoudelijke proces. Dat laat nog op zich wachten: het OM wil de verdachte onder andere nog observeren in het Pieter Baan Centrum.