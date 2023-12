Overleden vrouw (60) gevonden in Heemskerkse woning, man (55) aangehouden

In een woning aan de Bachstraat in Heemskerk is vannacht rond 1.10 uur een overleden vrouw (60) gevonden. De politie onderzoekt haar dood en heeft een 55-jarige man uit Heemskerk aangehouden die er mogelijk bij betrokken is.

Foto: Vrouw overleden in Heemskerk - VLN Nieuws

De politie laat weten dat het op dit moment nog niet duidelijk is hoe de vrouw om het leven is gekomen. Omdat de vrouw onder verdachte omstandigheden is aangetroffen, is er een onderzoek gestart naar de oorzaak van haar dood. In verband met het onderzoek kan de woordvoerder van de politie geen uitspraken doen over de relatie tussen de overleden vrouw en de aangehouden man. Tekst gaat door onder de foto

De politie is vannacht een onderzoek gestart en gaat daar vandaag mee door. De recherche zou graag met getuigen spreken en is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving van de Bachstraat in Heemskerk.