Laatste bal rolt bij Bowlingcentrum Medemblik: "Het doet wel wat met je"

"Het is een dag met een dubbel gevoel", vertelt eigenaar Nick Zonneveld. Aan de ene kant is het tijd voor andere dingen die het leven mooi maken, maar aan de andere kant is het ook het einde van een tijdperk: "Het voelt heel erg raar, ik weet niet echt wat ik moet voelen", vult Lilian aan. "De komende tijd zullen we nog bezig zijn met het afhandelen van allerlei zaken, maar daarna is het echt klaar. Ik denk dat het besef dan pas indaalt."

'Veel mooie reacties gekregen'

Na 46 jaar houdt het bowlingavontuur op voor het stel en alle bowling liefhebbers. En dat de twee geliefd zijn bij de vaste clientèle werd zondag wel duidelijk. "We hebben heel veel mooie reacties gekregen van onze vaste klanten. Natuurlijk vinden ze het jammer dat ze niet meer kunnen bowlen, maar ze gunnen het ons ook ontzettend en dat is een heel mooi compliment", aldus Nick.

Tot teleurstelling van het stel wordt het bowlingcentrum niet overgenomen. De buren van het Oorlogsmuseum hebben het pand gekocht om het museum uit te breiden. Het pand gaat tegen de vlakte en zal plaats maken voor nieuwbouw. "Dat is wel heftig natuurlijk, maar misschien is het ook goed, dan is het ook echt afgesloten", aldus Lilian.

