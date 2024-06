Samenvatting: spannende finale zaalvoetbal tussen Hovocubo en Tigers Roermond

In het eerste kwartier had Hovocubo grote moeite met Tigers. De bezoekers uit Limburg kwamen op voorsprong via Ayoub Boukhari. De ploeg van trainer Sander van Dijk raakte zelf twee keer de paal, maar ging met een achterstand de rust in.

Zaalvoetbalfeest

Yoshua St. Juste bracht Hovocubo halverwege de tweede helft op 1-1. Slechts twee minuten later keek de thuisploeg weer tegen een achterstand aan, want Aimane M'Rabet Eloued zette Tigers weer op voorsprong. Met een extra veldspeler ging Hovocubo de slotfase in en dat wierp zijn vruchten af. St. Juste tekende twee minuten voor het einde voor de 2-2. In de slotseconden van de wedstrijd tikte Mats Velseboer de winnende 3-2 binnen.

Volgende week vrijdag speelt Hovocubo de tweede finalewedstrijd tegen Tigers. Bij winst zijn de Noord-Hollanders kampioen van Nederland. Bij verlies moet een beslissende derde wedstrijd op zondag de doorslag geven.