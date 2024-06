Voormalig concurrenten Hovocubo en Veerhuys gaan als één club verder: "Tijden veranderen"

"Iemand gooit iets op en dan krijgt het een vervolg", vertelt Adri Papa over de totstandkoming van de samenwerking. De voorzitter van HV Veerhuys is zeer blij met de samenwerking en gelooft dat dit het beste is voor beide partijen. "Ik hoefde er persoonlijk niet lang over na te denken. Tijden veranderen immers en je moet gewoon mee. Plus de concurrentie zit ook niet stil."

"Geschiedenis koesteren"

In het kamp van Hovocubo is het ook één en al optimisme. "We gaan een nieuw tijdperk in", vertelt een enthousiaste Tineke Diaz. De secretaris en teammanager van Hovocubo beseft dat dit het juiste moment voor de samenwerking is. "Een aantal jaar geleden had ik dit nooit gedacht, maar nu ben ik heel trots op deze samenwerking. We hebben altijd veel respect voor elkaar gehad en de geschiedenis van beide clubs zullen we altijd blijven koesteren."

Tekst loopt door onder de foto.