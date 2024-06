Brandweer bevrijdt beknelde automobilist uit wrak na botsing met lijnbus bij Schiphol

Dit gebeurde rond 14.45 uur op de Loevesteinse Randweg, vertelt de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Nadat de brandweer het slachtoffer had bevrijd, is hij overgedragen aan de medewerkers van de ambulance. Zij hebben de gewonde naar het ziekenhuis gebracht.

Auto aan de zijkant beschadigd

Het is niet bekend wat er precies is misgegaan, maar het ongeluk gebeurde op de busbaanoversteek waar de bus voorrang heeft. De bestuurder van lijnbus 199 en de passagiers bleven ongedeerd. Hun rit, via Schiphol naar Amstelveen, viel uit.

De Loevesteinse Randweg werd tijdelijk afgesloten om onderzoek te doen naar de oorzaak van de botsing. Inmiddels is de weg weer vrij.