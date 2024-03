Busstation Schiphol vanaf augustus op de schop: 'Veiliger en ruimer'

Door de aanpassingen moeten reizigers ook in de regen droog overkomen. Daarnaast bouwt de luchthaven een nieuwe fietsenstalling, met ruimte voor vijfhonderd fietsen.

Opvallendste voor reizigers wordt de grote overkapping op het nieuwe busperron, die aansluit op de passage die nu al boven het wegdek loopt. Trappen vanaf de bushaltes naar het treinstation zorgen ervoor dat ov-reizigers niet meer via de aankomsthal naar hun bus of trein hoeven te lopen.

Vanaf augustus wordt begonnen met de eerste werkzaamheden aan kabels en leidingen. Het busstation blijft tijdens de werkzaamheden gewoon in gebruik. Alleen de bushaltes zelf kunnen soms iets verschuiven.

De huidige bus- en taxihaltes zijn gebouwd in de jaren negentig. Sindsdien zijn er flink wat bus- en treinreizigers bijgekomen en om ook die te kunnen vervoeren gaat het plein voor de aankomstterminal flink op de schop. Hierdoor ontstaat volgens Schiphol een 'veiliger busstation met meer ruimte en comfort voor reizigers.'

Om het busstation overzichtelijker te maken, wijken taxi's van taxi-apps zoals Uber sinds maandag uit naar een nieuwe ophaalplek aan de Koepelstraat. Touringcars die nu nog van het busstation gebruik maken, rijden vanaf de herfst ook via de nieuwe ophaalplek.

Het busperron blijft wel gewoon op dezelfde plek liggen, maar wordt wat betreft ruimte om te staan flink groter. Tussen het perron en de aankomsthal in ligt nog steeds de taxistandplaats, die wordt ook onder handen genomen.

