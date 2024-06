Lopers klaar voor Wandel4daagse, tweedaagse zorgt voor meer aanmeldingen

Het is een echte traditie in Alkmaar: de jaarlijkse Wandel4daagse. Ieder jaar zorgt het voor veel gezelligheid en trekt het veel deelnemers naar Alkmaar toe. Dit jaar wandelen er zo'n 500 mensen meer mee dan vorig jaar.

Waar de editie van vorig jaar nog geplaagd werd door een heleboel hitte, zullen de wandelaars deze editie minder hoeven puffen. Er worden koele dagen voorspeld met af en toe kans op een bui.

Het evenement ziet er dit jaar ook wat anders uit dan voorgaande jaren. "De zogenoemde Pelgrimsroute van vrijdag is omgedraaid, wat voor meer gezelligheid moet zorgen tijdens de wandeling", legt Jeroen Wouda van de organisatie uit.

Nieuwe tweedaagse

Daarnaast is er voor deze editie een nieuwe variant van de tweedaagse in het leven geroepen. "We hadden altijd al de tweedaagse op vrijdag en zaterdag, maar we hebben er nu ook voor gekozen om de tweedaagse op woensdag en donderdag aan te bieden", vertelt Wouda.

En dat valt bij veel wandelaars goed in de smaak. "De groei in het aantal deelnemers dit jaar komt mede door deze nieuwe tweedaagse, want er hebben zich daar zo'n 500 mensen voor aangemeld."

Themafeesten

Net als ieder jaar is er na elke finish een feest voor alle deelnemers. Dit jaar gaan die feesten er alleen iets anders uitzien. "Voorheen hadden we voor iedere dag wel andere artiesten, maar de feesten leken qua muziek wel erg op elkaar", zegt Wouda. Daarom zijn er voor dit jaar verschillende thema's aan de feesten bij de Grote Kerk gekoppeld.

"Op de woensdag hebben we de Tropical Party op de planning staan, gevolgd door Disco Donderdag en op vrijdag de Hollandse Sing-A-Long", vertelt Wouda. "We roepen de deelnemers ook op om zich te kleden in het thema van de dag. Zo proberen we een breder publiek aan te trekken en hopen we dat er meer mensen blijven hangen."

Vrijwilligers

Om de Wandel4daagse soepel en veilig te laten verlopen zijn vrijwilligers nodig. "We hebben voor de stempelposten en bij de start voldoende vrijwilligers, maar bij de plekken waar de deelnemers moeten oversteken of hun auto moeten parkeren zijn nog wel vrijwilligers nodig. Die zijn zeker welkom."

In onderstaande video zie je beelden van de feestelijke en tropische Wandel4daagse van afgelopen jaar: