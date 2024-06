Texelse afvalberg is huizenhoog, gemeente wil drastische verandering van bewoners

Elke eilandbewoner produceert ieder jaar 236 kilo, terwijl inwoners van andere gemeenten in Noord-Holland het veel beter doen: gemiddeld vijftig kilo minder. Alleen de bewoners van de andere Waddeneilanden doen het nog veel slechter: zij produceren jaarlijks meer dan 400 kilo per inwoner. Het streven is dat in 2030 iedere Texelaar nog maar dertig kilo restafval in de vuilcontainer doet.

De kanttekening die bij deze cijfers kan worden gemaakt is dat een deel van het toeristisch afval ook wordt meegeteld in de totale afvalhoop die op Texel wordt geproduceerd. Daardoor zijn de cijfers enigszins 'vertroebeld', maar dat de Texelaars het niet zo nauw nemen met het weggooien van afval is een feit.

Circulaire samenleving op Texel

De gemeente Texel wil naar een circulaire samenleving en minder restafval verbranden (van nu 236 naar dertig kilo in 2030) en zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken. De alsmaar stijgende kosten worden op deze manier bovendien zo laag mogelijk gehouden. Voor het verbranden van restafval betaalt de gemeente een steeds hoger wordende verbrandingsbelasting.

Vanaf 2025 komt hier bovendien een CO2-heffing bovenop. Dit betekent dat als alles bij het oude blijft de kosten in de toekomst fors zullen toenemen. Als Texel nu niets doet, stijgen de afvalkosten van het huishoudelijk afval van 713.000 euro naar vermoedelijk 829.000 euro in 2030.