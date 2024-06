Pont Westeinde per direct uit de avondvaart na klachten: "Dat lawaai houd ik niet vol"

Voor Tineke van Zeijl uit Breezand is de maat meer dan vol. Sinds 2018 ervaart zij als omwonende van de De Pont Westeinde, die zorgt voor een oversteek tussen Anna Paulowna en Julianadorp, veel overlast. "De veerpont overschrijdt de geluidsnormen", stelt Tineke dan ook, "En dat is niet alleen 's avonds, maar ook overdag."

Van Zeijl woont sinds 2017 op het randje van Breezand en kijkt met haar huis uit op de veerpont. De geluidsbelasting is volgens haar met de jaren steeds meer toegenomen. "In eerste instantie zat er een dieselmotor in die heel veel herrie produceerde. Die hebben ze vervangen voor een elektromotor. Die motor was in eerste instantie rustiger, maar door de slijtage niet meer. We hebben voortdurend geluidsoverlast op een manier die heel onaangenaam is."

Domper

"Begrijpelijk, maar een ontzettende domper", zegt Lizeth de Graaf uit Julianadorp. Zij is juist voorstander van de avondvaarten, vooral voor fietsers. Met een petitie zorgde De Graaf ervoor dat reizigers de mogelijkheid krijgen om 's avonds laat na werk of het uitgaan kunnen oversteken. Dat scheelt zo'n tien kilometer omrijden om aan de overkant van het kanaal te komen. "Het is een grote teleurstelling, want er is veel gebruik gemaakt van de avondvaarten."

Er is te weinig rekening gehouden met geluidsoverlast vindt de rechtbank. Dat vindt ook Tineke, die bij de pont woont. "De provincie zegt maatregelen te hebben genomen, maar dat is niet genoeg. Als mensen op en van de veerpont rijden dan heb je iedere keer het geluid van de klep op de oever. De provincie heeft recent een geluidsonderzoek gedaan van een half uurtje. Dat was op een donderdagavond en er drie fietsen overstaken."

