Niet meer omfietsen, veerpont vaart eindelijk over tot 23.00 uur: "Hartstikke blij mee"

De pont vaart over het Noordhollands Kanaal en is een belangrijke schakel in de doorfietsroute tussen Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. Er was altijd veel te doen om de 'laatste pont' die tot 19:00 uur overging. "Dat is voor ons niet te doen", zegt Lizeth de Graaf. Zij is al jaren bezig om de pont langer te laten varen in de avonden.

De Graaf: "Als de pont niet vaart moeten we zeker tien kilometer omfietsen. Veel mensen van Noorderhaven hebben late dienst en moeten dan omfietsen in het donker over onverlichte wegen. We kunnen nu weer met gemak naar het strand en sporten. Het is echt goed voor de veiligheid."

Geen fietsbrug

Gebruikers van de pont hebben vorig jaar een petitie aangeboden aan de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder om de vaartijden te verlengen of om de pont te vervangen door een brug. Uit onderzoek van de provincie blijkt een vaste (fiets)brug niet mogelijk, omdat het de doorvaarroute van schepen zou belemmeren.

Tijdens de proef monitort de provincie de geluidsoverlast voor direct omwonenden. Als de proef succesvol verloopt, kunnen de nieuwe vaartijden in 2025 worden ingevoerd. Dat zou helemaal mooi zijn, zegt Lizeth de Graaf: "Het is afwachten, maar ik hoop dat er veel gebruik van wordt gemaakt."