'Leef en laten leven', de ZaanPride is nog hard nodig volgens Boudine en Armen

"We moeten ons met zijn allen blijven herinneren dat Pride een protest is", zegt de 20-jarige Boudine, die sinds 2020 'uit de kast is'. Boudine vindt die term eigenlijk verschrikkelijk. De Zaankanter wordt graag aangesproken met die/diens en schrijft voor de Paarse Vrijdag. Ondanks de volle agenda door diens tentamens maakt Boudine tijd om het belang van de Pride toe te lichten.

'Nog geen feest'

"Het is nog geen feestje, want nog niet iedereen is vrij. Nog niet iedereen kan zijn wie die is." De Zaankanter benadrukt dat er onlangs artikelen zijn uitgekomen waarin het onderzoek van GGD Amsterdam staat dat de helft van de jongeren de LHBTIQ+ community nog niet accepteert of raar vindt. Het laat volgens Boudine juist zien waarom elke stad deze maand in het teken staat van de Pride. "We mogen even uitbundig zijn laten zien dat we er zijn. Dat is toch oké. We zijn er. Punt. Daar kan je niks aan veranderen."



De Armeens Syrische Armen vindt het geen vraag of we het moeten vieren. Armen woont sinds tien jaar in Nederland en is blij dat we de LHBTIQ+'ers aandacht geven. "De reden waarom we Pride doen is, omdat we niet op straat hand in hand mogen lopen. Dan worden we uitgescholden of wordt er boos gekeken."