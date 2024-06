Weken varen om van Texel in Amsterdam te komen: dat kon beter, vond koning Willem I

"Het IJ raakte in die tijd vaak dichtgeslibd", zegt Mart van de Wiel, historicus bij het Noord-Hollands Archief. "Er is de uitspraak 'voor Pampus liggen', de zandbank die in de Zuiderzee ligt. Soms deden schepen wel weken over de tocht van Amsterdam naar Texel."

Willem I wilde een snellere route, voor de 'koopvaardijvaart en 's Konings marine'. Het doel was dat zeeschepen makkelijker in Amsterdam konden komen. Van 1819 tot 1825 werd er gewerkt aan de 80 kilometer lange waterverbinding, die op dat moment de langste ter wereld was.

Ingehaald door de tijd

Iets meer dan 50 jaar later wordt het belang van kanaal een stuk minder, wanneer het Noordzeekanaal wordt aangelegd. Deze verbinding van Amsterdam met de zee is een stuk korter en daardoor interessanter voor gebruikers. IJmuiden krijgt een economische impuls, die ten koste gaat van Den Helder. Tegenwoordig wordt het Noordhollandsch Kanaal vooral toeristisch en voor regionaal vervoer gebruikt en voor de waterhuishouding in de provincie.

