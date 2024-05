Met een lengte van 80 kilometer lang was het Noordhollandsch Kanaal ooit het grootste kanaal ter wereld! 200 jaar geleden voer het eerste schip de route van Amsterdam naar Den Helder. In deze 6-delige serie vaart het echtpaar Pieter en Marieke over het Noordhollandsch Kanaal dezelfde route, op zoek naar mooie verhalen en bijzondere locaties.