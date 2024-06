Eén dag cel en werkstraf voor ontucht met dochter (14) van Vennepse vrienden

Het meisje zelf, inmiddels een jonge vrouw, liet tijdens de zitting van twee weken geleden in een slachtofferverklaring weten dat de gebeurtenissen nog veel impact op haar hebben. "Mijn leven is gebrandmerkt", las de advocaat die het meisje en haar familie bijstaat voor uit haar verklaring. "Ondanks dat het is gestopt, is het voor mij nooit gestopt. School en stage gaan lastig, mijn leven is nu zwaar door jou."

Geen vergoeding voor studievertraging

Omdat ze studievertraging heeft opgelopen, wilde ze dat Van V. voor die kosten zou opdraaien, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hoewel het volgens de rechter overduidelijk is dat ze 'tot op de dag van vandaag negatieve gevolgen van de feiten ondervindt', is 'onvoldoende onderbouwt' dat de studievertraging het gevolg is van de ontucht.

De rechtbank erkent dat 'gelet op de ernst van de feiten niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf, waarvan een aanzienlijk deel in onvoorwaardelijke vorm'. Toch reageert de rechtbank wel degelijk anders. "De rechtbank zal het in dit specifieke geval helemaal anders doen."

Verantwoordelijk en schuldbewust

Daar heeft de rechtbank drie redenen voor. Zo heeft Van V. nadat het misbruik was uitgekomen direct met de moeder van het meisje gebeld. Verder heeft hij ook tijdens politieverhoren alles bekend, op eigen initiatief professionele hulp gezocht én is hij schuldbewust.

Omdat hij bovendien geen strafblad heeft en zijn leven aardig op orde heeft, vindt de rechtbank een celstraf van 180 dagen, waarvan 179 voorwaardelijk, voldoende. Met andere woorden: Van V. moet één dag de cel in, en zal de resterende 179 dagen alleen hoeven uit te zitten als hij tijdens zijn proeftijd van drie jaar opnieuw een strafbaar feit begaat.

Ook moet hij zich geregeld bij de reclassering melden, mag hij geen contact zoeken met het meisje en moet hij zich laten behandelen. Verder moet hij dus 30 werkdagen (240 uur) werkstraf uitvoeren én de jonge vrouw 5.500 euro betalen voor materiële en immateriële schade.