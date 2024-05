Weerzien met aanrander (57) in rechtbank 'grootste nachtmerrie' voor jonge Vennepse

Volgens de verdachte gebeurde dat nadat hij het misbruik een tijdje had gestaakt, omdat het meisje 'een vriendje kreeg' en zijn rol als vertrouwenspersoon daarmee veranderde. In een eerder stadium had hij haar schaamlippen en clitoris betast, het vingeren deed hij 'toen ze geen maagd meer was', vertelt hij.

Het meisje liet jarenlang niets los over het misbruik, tot vorig jaar april. Toen ging het balletje rollen nadat het slachtoffer K. van. V., die tegenwoordig in het Limburgse Valkenburg woont, op Koningsdag weer had ontmoet. Daags na die ontmoeting vertelde ze haar moeder wat hun 'huisvriend' destijds bij haar had gedaan, waarna het gezin aangifte deed.

Frequentie

Hoewel K. van V. alle beschuldigingen bekent, zit er wel een groot verschil in de frequentie waarmee het volgens hem en het slachtoffer zou zijn gebeurd. Volgens haar is het zo'n twintig à vijfentwintig keer voorgekomen, volgens hem is het bij zeven à acht keer gebleven. Soms liet het slachtoffer merken dat ze dat niet wilde, soms zei ze er niets van, verklaarde ze eerder.

"Mijn leven is gebrandmerkt", leest de advocaat die het meisje en haar familie bijstaat voor uit haar verklaring. "Ondanks dat het is gestopt, is het voor mij nooit gestopt. School en stage gaan lastig, mijn leven is nu zwaar door jou."