N201 bij Schiphol-Rijk dicht door gekantelde vrachtwagen

De vrachtwagen tikte in de vroege ochtend rond 5.00 uur de vangrail aan de rechterkant aan, waardoor het voertuig op zijn zij in de middenberm belandde. Of er iemand gewond is geraakt, is nog niet duidelijk.

De vrachtwagen is geladen met onder andere broden. Het gaat om een bedrijf dat supermarkten van producten voorziet. De vrachtwagen wordt momenteel geborgen.