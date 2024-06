Belangrijke verkeersader tussen Uithoorn en Mijdrecht vier dagen gedeeltelijk dicht

De weg gaat donderdag om 20.00 uur dicht en maandag kunnen auto's er vanaf 05.00 uur weer overheen rijden. KWS Infra gaat die dagen in opdracht van de provincie Utrecht groot onderhoud plegen om de weg in goede en veilige conditie te houden. Het stuk wordt onder andere opnieuw geasfalteerd, er worden kleine reparaties uitgevoerd en er komen nieuwe markeringen.

De werkzaamheden op het laatste stuk - tussen het benzinestation van Shell en de Hofland - worden alleen 's nachts uitgevoerd. Daardoor kunnen automobilisten overdag omrijden via de N196. Dat stuk gaat donderdag om 23.00 uur dicht en 05.00 uur 's nachts weer open. Vrijdagavond duurt de afsluiting van 20.00 uur tot 05.00 uur 's nachts.

Omleidingen

Verkeer dat van Uithoorn richting de A2 of het Gooi wil rijden wordt die dagen omgeleid via de Zijdelweg (N521), Beneluxbaan in Amstelveen, A9 en A2. Verkeersregelaars gaan het verkeer in goede banen leiden. Het fietspad hoeft niet dicht en ook bussen kunnen langs de werkzaamheden rijden. De busbaan naast de weg wordt tijdelijk in twee richtingen gebruikt, waardoor wel vertraging kan ontstaan.