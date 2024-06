Synchroonzusjes De Brouwer laten zich niet tegenhouden: "Je kan heel veel met diabetes"

Volgens de zusjes De Brouwer is het onduidelijk hoelang Noortje al last heeft van diabetes. "Topsport kan het heel lang onderdrukken. Ik word heel veel vaak getest en diabetes is nooit naar voren gekomen. Op een gegeven moment werden de symptomen heftiger en kwam de diagnose alsnog naar voren."

Onlangs moest Noortje zelfs een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen. "Ik was niet ontzettend ziek, maar het was wel fijn dat ik even mocht blijven. Na deze diagnose was alles nieuw en op deze manier konden ze me goed in de gaten houden. Gelukkig kon ik de volgende dag alweer naar huis."

