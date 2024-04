Uitmuntende synchroonzwemtweeling De Brouwer uit Hoofddorp kan niet zonder elkaar

"Dit is een herinnering waar we alles voor hebben gedaan", vertelt Bregje de Brouwer over de zilveren plak die zij en haar tweelingzus Noortje kregen na de historische prestatie begin februari in Doha. "Ik denk dat onze mond niet wijder open kon, zo blij waren we toen we hoorden dat we nummer twee van het WK waren."

"We hebben elkaar nodig en dat is nu bevestigd", aldus Noortje de Brouwer over de intieme band tussen het duo. "Er zijn inderdaad veel tweelingen in onze sport, vooral internationaal. We kunnen gewoon heel goed tegen elkaar zeggen wat we denken en we kennen elkaars mindset."

Deze zomer zijn de zusjes uit Hoofddorp op de Olympische Spelen in Parijs en daar hopen ze uiteraard weer in de prijzen te vallen. Alleen zeggen ze dat het liefst niet hardop. "Niet omdat we er niet in geloven, maar we houden het liever voor ons zelf."

De Olympische Spelen lopen van vrijdag 26 juli t/m zondag 11 augustus. Waarbij het synchroonzwemmen start op maandag 5 augustus.