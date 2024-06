Overvallers stappen Hoofddorps pandjeshuis binnen, maar maken zich dan uit de voeten

De overvalpoging gebeurde bij een filiaal van Used Products aan de Tuinweg in Hoofddorp. Volgens de politie is er geen buit meegenomen en er is niemand bedreigd.

Waarom de mannen zo snel eieren voor hun geld kozen, is niet bekend, maar er waren op dat moment wel een aantal klanten in de zaak.

De politie gaat wel op zoek naar de mannen. "Wij willen graag met hen in gesprek", laat de woordvoerder weten.

Het is niet de eerste keer dat het filiaal wordt overvallen. In 2017 bedreigde een man met een pistool een winkelmedewerker en nam een geldbedrag mee. Hij werd later opgepakt.