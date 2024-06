Deze natuurbrug kostte miljoenen, maar er staat al 11 jaar een hek voor

'Open' tussen aanhalingstekens, want er staat al jaren een hek midden op de brug. Hele kleine dieren kunnen er nog wel doorheen, maar grote dieren, zoals damherten, kunnen de oversteek niet maken. En dat is ook juist de bedoeling, stellen de betrokken organisaties.

Want in de Amsterdamse Waterleidingduinen was lange tijd een overschot aan mannelijke herten. Die vreten de natuur kaal en zorgen dat de biodiversiteit daar verslechtert.

Vrees voor verschuiven van hertenprobleem

"De reden voor de afsluiting was om de hertenpopulatie binnen de duingebieden binnen de perken te houden. De vrees bestond dat de herten vanuit de Waterleidingduinen zouden oversteken en de populatie zich verder zou uitbreiden naar Nationaal Park Zuid Kennemerland. Ook zouden er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, doordat herten via de natuurbrug op de openbare weg en in Zandvoort terecht kunnen komen", laat een woordvoerder van Waternet weten.

