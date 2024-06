Molenaars-leerling Kalle weet wat hij wil en Jos stoomt hem ervoor klaar

Behalve met de zorg voor de molens zelf, is de SMZK druk met de aanwas van jonge molenaars. Dat is hard nodig, want het bestand vergrijst in hoog tempo. Maar in de meeste molens zie je nieuwe gezichten het werk van oude molenaars overnemen. In een driedelige serie besteedt NH aandacht aan de verversing van het molenaarskorps.

In deel twee vandaag aandacht voor zaagmolen De Eenhoorn aan het Spaarne. Daar stoomt molenaar Jos van Schooten zijn opvolger klaar. Het is er één van een bijzonder soort. Kalle is pas 14 jaar, maar weet één ding zeker: hij wordt later molenaar en mocht onverhoopt niet lukken, dan wil hij gaan werken bij een bedrijf dat molens renoveert.

Tekst gaat verder onder de video over Jos en Kalle in De Eenhoorn