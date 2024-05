Haarlemse molens na 40 jaar uit het slop: nieuw molenaarskorps staat klaar

SMZK is onder meer druk met de aanwas van jonge molenaars. Dat is hard nodig, want het bestand vergrijst in hoog tempo. Maar in de meeste molens zie je nieuwe gezichten het werk van oude molenaars overnemen. In een driedelige serie besteedt NH aandacht aan de verversing van het molenaarskorps. In het eerste deel volgen we Fons Frensen, die onder het toeziend oog van zijn mentor Henk Derks zijn eerste dag beleeft als molenaar van Molen De Veer.

