Kunstwerk van beeldengalerij Haarlemmerhout vernield: "Onherstelbare schade"

"Of je het nu mooi vindt of niet, je moet er gewoon van afblijven", aldus een boze Van Zetten. Beeldengalerij Haarlem is niet verzekerd tegen dit soort schade. "Die premies zijn zo hoog, dat is niet te doen. De beste verzekering is sociale controle." Het beeld is zo'n 15.000 euro waard.

Alternatief kunstwerk

Van Zetten laat het er niet bij zitten. "We laten ons niet afschrikken door vandalisme. We gaan nadenken wat we op dezelfde plek neer kunnen zetten. Iets wat nog sterker moet zijn dan 'De Utopist'. En wat financieel ook haalbaar is." Van Zetten heeft samen met de kunstenares aangifte gedaan van de vernieling. De restanten van het beeld zijn kort na de vernieling uit het park weggehaald.