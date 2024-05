Dennis Boon (36), telg uit bekende jutters- en stropersfamilie, benoemd tot strandvonder

"In principe kunnen we alles gebruiken", zegt hij. Bijna niets wordt weggegooid. Een jutter is een voorstander van recyclen. "Als je een boei doorsnijdt, heb je een prachtige barbecue of tuinhaard. Maar tegenwoordig gaat dat niet meer, want is het allemaal plastic troep. Als je er een 'fikkie in steekt', is het weg. Wij moeten het hebben van een ander zijn ellende op het water. Strandvonder is bijna hetzelfde als jutter. Alleen we mogen het nu zelf niet houden, we krijgen er een vergoeding voor."

Daar moet je volgens Dennis niet al te veel bij voorstellen. "Je wordt er niet rijk van. We mogen nu over het strand rijden en krijgen een vergoeding voor de brandstof. Maar ik vind het leuk om te doen. Mijn vader is het niet geworden, maar kijkt nu wel van boven mee. Hij zou nu erg trots op mij zijn."