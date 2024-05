Glaskunst van Cathelijne Los te zien op Vijfhoekkunstroute in Haarlem

Los werkt parttime in de zorg en heeft daardoor genoeg tijd over om kunst te scheppen en workshops te geven. Ze kijkt ernaar uit om te exposeren in de Vijfhoek. "De sfeer bij de kunstroute is heel leuk. Je maakt echt verbinding met de mensen in de wijk. En nu ik in de organisatie zit, leer ik veel meer collega-kunstenaar kennen. Het is ook een mooi evenement: alle expositieruimtes en ateliers liggen vlakbij elkaar. Het is natuurlijk ook een echte kunstenaarswijk."

Spiegeling

Het thema van deze zeventiende Vijfhoekkunstroute is 'Spiegeling'. Een thema dat naadloos aansluit op glas. Los: "Je kunt spiegelen op een hoop manieren interpreteren. Zelf heb ik een soort kijkdoos gemaakt met spiegels en bloemen van glas erin. Verder zet ik een schaal op een grote spiegel, dan zie je die schaal twee keer. Maar kunstenaars zijn niet verplicht om met het thema te werken. Dat staat iedereen vrij."

Cathelijne Los deed al een aantal keer mee aan de kunstroute. Ze zit inmiddels ook in de organisatie. "Vorig jaar kreeg ik de vraag of ik de publiciteit wilde doen. Dat is erg leuk. Voor ons is de Vijfhoekkunstroute geslaagd als het een gezellig druk weekeinde is geweest. Met blije bezoekers en blije kunstenaars. Het is wel ieder jaar een uitdaging om voldoende sponsorgeld binnen te halen om een mooie opening te organiseren."

