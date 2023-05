Kinky suite en andere 'hemelbestormende' kunst te bewonderen in de Vijfhoek

De Haarlemse buurt De Vijfhoek staat komend weekend weer in het teken van de jaarlijkse kunstroute. Het thema op zaterdag en zondag is 'Hemelbestormers'. Ook kunstenaars Willemijn de Lint en Maarten van der Burg laten hun werk zien aan de wandelende kunstliefhebbers.

"Het is nog niet af, maar wel al heel leuk om te zien!", zegt Willemijn de Lint. Ze is nog druk bezig met het voltooien van haar Sin Suite aan de Lange Lakenstraat. Een compleet nieuwe suite, omdat ze haar vorige verblijf aan de Gedempte Raamgracht noodgedwongen moest verkopen. Ze had volgens de gemeente namelijk niet de juiste vergunningen.

'Sin Suite 2.0' is een ware 'mozaïek-fantasiewereld', waar je binnenstapt. De vorige Sin Suite in het kwadraat qua beleving. Gasten die er straks één of een paar nachtjes willen verblijven, komen ogen tekort. Overal is wat te zien en te ervaren. Een beetje 'kinky' ook wel, maar alles met een knipoog. Douchen doe je bijvoorbeeld onder een inktvis of een draak. Allemaal van mozaïek en ontworpen door Willemijn, die in het dagelijks leven illustrator is.

Wanneer Haarlems meest prikkelende gastenverblijf helemaal gereed is, daar wil ze absoluut geen uitspraken over doen. "Ik leg mezelf geen deadline op, want ik wil niets afraffelen."

Komend weekend mogen de wandelaars van de kunstroute hier dus ook even binnen komen kijken. Willemijn zal er ook zijn om een toelichting te geven. Natuurlijk wel eerst even de voeten vegen, want alles is nog zo goed als nieuw.

Aan de kunstroute door de Vijfhoek doen ruim tachtig kunstenaars mee. Hun werk is op beide dagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur te bewonderen in de smalle straatjes van de Haarlemse buurt . Er is echter één kunstenaar die zijn werk alleen in de avondschemering kan laten zien, en dat is audiovisueel artiest Maarten van der Burg.

Dansen op 'Intelligent Dance Music'

"Ik heb dit vaker gedaan in de buurt. Het is ontstaan tijdens de coronaperiode. Toen projecteerde ik beelden in de straat als 'cadeau aan de buurt'. Dat doe ik sindsdien één keer in de vier of vijf maanden. Het is goed voor het buurtgevoel. Komende zaterdag kan er trouwens ook gedanst worden, het publiek moet natuurlijk wel warm blijven", lacht Maarten.

"We draaien dan 'Intelligent Dance Music', ook wel IDM. Het is een soort techno, heel dansbaar. Na elf uur delen we koptelefoons uit en gaan we verder met de silent disco. Dan heeft de buurt er geen last van."

Parade

De opening van 'de Vijfhoekkunstroute' is vrijdagavond om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Voorafgaand is er vanaf 19.30 uur een 'Hemelbestormersparade', die vanaf de Raaks Halle zal starten.

Maarten van der Burg maakte al een 'promo-video' over zijn voorstelling van aanstaande zaterdag: