Omgekomen Deense militair raakte verstrikt in de lijnen van zijn eigen parachute

Het ongeluk gebeurt zondagmiddag bij het vliegveld en het naastgelegen Paracentrum Texel in De Cocksdorp. De militair is met een particulier geregelde reis naar Texel gekomen en springt die middag uit een vliegtuig om een parachutesprong boven het eiland te maken.

Maar dat gaat gruwelijk mis. Een getuige van het fatale ongeluk laat weten aan NH dat ze iemand hoorden schreeuwen en vervolgens de parachutist zagen ronddraaien in de lucht.

Jan Boyen Rienks, eigenaar van Paracentrum Texel en piloot van het vliegtuig van waaruit de militair sprong, vertelde eerder al aan NH dat hij 'alles had zien gebeuren'. "Hij sprong uit het vliegtuig en zijn parachute opende niet goed. We hebben hem zien afzakken." Volgens Rienks was het een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'.

Noodlottig

Ook de Koninklijke Marechaussee oordeelt dat het om een noodlottig ongeval gaat. "Hij raakte verstrikt in de lijnen van zijn parachute, waardoor de parachute niet heeft gewerkt", vertelt Ruben Verbunt, woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Er is volgens Verbunt geen sprake van een strafbaar feit, dus niemand wordt vervolgd.