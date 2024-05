Piloot van vliegtuig waar Deense militair uitsprong 'zag alles gebeuren'

Rienks en zijn personeel zijn enorm geschrokken. "We hebben vanmorgen met alle medewerkers bij elkaar gezeten en onze ervaringen besproken. We steunen elkaar allemaal. Dit is de sport waar we zo van houden en die we met passie beoefenen. Het is een beetje te vergelijken met skiën: het gebeurt bijna nooit, maar het kan altijd een keer misgaan."

Voor het laatste soortgelijke ongeluk bij zijn parachuteschool moet Rienks een poos terug in de tijd. "We leiden elk jaar grote hoeveelheden personen en ook militairen op, in het bijzonder Deense. Daarnaast trainen we ook Fransen, Duitsers en Engelsen. Het is vijftien jaar geleden dat iets soortgelijks is gebeurd. We zijn een professionele school en hebben veiligheid altijd hoog in het vaandel staan, maar het kan altijd een keer fout aflopen."

School is open

De school bleef gisteren na het ongeluk de rest van de dag dicht. Vandaag is het centrum weer geopend: de agenda is zelfs volgeboekt, aldus Rienks. "Als het straks opklaart, gaan we weer de lucht in." De eigenaar blijft vandaag zelf wel aan de grond. "Vandaag vliegt iemand anders. Maar dat heeft niks met het ongeluk te maken, ik ben gewoon niet ingeroosterd."

En dus gaan vandaag de vliegtuigjes van Paracentrum Texel gewoon weer de lucht in. "We betreuren de situatie, maar we gaan ook weer verder met wat we het liefste doen: parachutespringen."