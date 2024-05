600 schapen van schapenhouder Marleen gevaccineerd tegen blauwtongvirus

Schapenhouder Marleen de Bie heeft zo'n 600 schapen die op verschillende plekken in de IJmond het gras op lengte houden. Het blauwtongvirus heeft vorige zomer behoorlijk huisgehouden in haar kudde. Het precieze aantal wil zij niet noemen, maar ze verloor meer dan tien schapen aan de ziekte. Komende zomer lopen de schapen geen gevaar, want vandaag kregen ze allemaal een prik tegen het virus.