Marleens schapen lijden onder blauwtongvirus: "Het gaat niet langer"

De schaapskudde van Marleen de Bie is zwaar getroffen door het blauwtongvirus. Van de zevenhonderd schapen zijn er eenentwintig ziek. Het virus is al acht schapen fataal geworden, en het is nog niet voorbij vreest Marleen. "Ik ben het janken al voorbij hoor", zegt de schaapherder. "Ik kan er niet meer om janken, dat heb ik al genoeg gedaan."

Marleen neemt me eerst mee naar een weitje waar gezonde en herstelde schapen staan. "Zo hoort het eruit te zien, ze zijn nieuwsgierig en met elkaar bezig", zegt Marleen. Een stukje Verderop vinden we de ziekenboeg. Ruim twintig schapen strompelen rond. De een zieker dan de ander, maar allemaal slachtoffers van het blauwtongvirus. Euthanasie Marleen staat stil bij een dier dat er duidelijk slecht aan toe is. "Morgenochtend is het beslissingsmoment", zegt ze. "Als het dan niet beter is, dan ga ik de dierenarts bellen." En de dierenarts inschakelen betekent in dit geval dat er niets meer aan te doen is. "Het gaat niet langer, het dier is al zeventien dagen ziek, is uitgeput, meer kun je niet van 'm vragen", zegt Marleen. Marleen is al boos geweest, verdrietig en heeft al menig traan geplengd, maar het helpt allemaal niets. Het wachten is op een vaccin tegen het virus. Wilgenthee Ongeveer de helft van de besmette dieren overleeft het virus niet. De andere helft haalt het wel, dat geeft Marleen de energie om door te gaan. Ze blijft zoeken naar manieren om het lijden van haar schapen te verzachten en naar middelen die genezing van het virus bevorderen.

Marleen en haar medewerkers geven de schapen pijnstillende middelen en zoeken ook naar alternatieve middelen om het leed te verzachten. Met medicijnen proberen ze de koorts die het virus met zich meebrengt naar benden te krijgen. "We zetten wilgenthee en thee van kruiden die koortsverlagend zijn en dan hopen we dat dat helpt." Knutten Naast antibiotica en pijnstilling is Marleen ook begonnen haar zieke schapen te behandelen met duinhoning. "Al die zweren zorgen ervoor dat ze onwijze pijn in hun bek hebben", zegt ze. Honing verzacht en heeft bovendien een antibacteriële werking. Alles wat het leed en de pijn van haar schapen kan verzachten wordt ingezet. Toch verwacht ze dat het einde van de epidemie nog niet in zicht is. Het blauwtongvirus is niet besmettelijk, maar wordt verspreid door de steek van de knut, een klein mugje dat ongeveer zo groot is als een speldenknop. Niemand weet waarom de ziekteverspreider plotseling in ons land opgedoken is. Zolang het niet echt koud wordt blijft het knutje actief en dus gevaarlijk. Schapenhouders hopen dus op een serieuze temperatuurverlaging. Dan wordt de knut in ieder geval minder actief. De echte oplossing moet komen van een vaccin tegen het blauwtongvirus. Wanneer dat vaccin beschikbaar komt, is nog niet bekend.