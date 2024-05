Plet tegen Korpershoek; legendes trekken Telstar-shirt aan voor uitgesteld afscheid

"Het initiatief voor dit duel is ontstaan om alsnog op een goede manier afscheid te nemen van zowel Glynor als ik", vertelt Frank Korpershoek in de radio-uitzending van NH Sport. "Mijn afscheid viel in het water vanwege de coronatijd en ik wilde altijd nog een wedstrijd spelen met mijn oud-teamgenoten. We zijn nu bijna drie jaar verder en nu komt het er alsnog van."

Fit?

"Ik kan alleen over mezelf spreken. Ik heb het afgelopen jaar niet veel gevoetbald", reageert Plet, de topscorer aller tijden van Telstar, op de vraag of hij en zijn spelers wel een beetje fit voor de dag zullen komen vrijdag. "Ik ben natuurlijk wel in beweging geweest, maar ik vind het vooral leuk om weer een potje te spelen. We gaan er gewoon een leuke wedstrijd van maken."