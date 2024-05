Twee weken na explosie: Hilversummer Youness hoort morgen of hij terug naar huis mag

Vast staat ook dat Hilversummer Ouaali niet van onbesproken gedrag is. Vanwege zijn omstreden online video's is hij al vaker doelwit geweest van geweld en intimidatie. Zo is hij al een keer in elkaar geslagen, bedreigd, en is zijn auto en die van zijn broer in brand gestoken. Ook is hij in het verleden wel eens door de rechter veroordeeld voor een zedenmisdrijf.

Verblijfplaats

De Hilversummer is sinds het sluiten van zijn woning dakloos. Waar hij nu naartoe moet, is niet duidelijk. Hij vertelt dat hij al een nacht buiten op een bankje heeft moeten slapen. Daar staat wel tegenover dat hij vlak voor de zitting terug is gekomen uit Marokko, van een reis die hij al voor de explosie had geboekt.

De gemeente geeft aan er vanuit te zijn gegaan dat Ouaali zichzelf wel kon redden na de sluiting van zijn woning. Dat hij dus op een bankje heeft moeten slapen, hoort de vertegenwoordiger voor het eerst. De gemeente laat weten dat er gekeken gaat worden hoe hij geholpen kan worden.

Uitspraak

Of de sluiting van zijn woning gehandhaafd blijft, zal morgen blijken. De rechter doet dan uitspraak in de zaak.

Ondertussen loopt er ook nog een bezwaarprocedure over dezelfde kwestie, waarvan de datum van de zitting nog niet bekend is. Of de sluiting na de drie weken door de burgemeester verlengd gaat worden, is nog niet duidelijk. Vast staat wel dat woningcorporatie Dudok Wonen de Hilversummer na de explosie niet zijn huis uit gaat zetten. Zijn huurcontract blijft geldig.