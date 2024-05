Hilversumse portiekwoning gesloten na explosie, maar bewoner weet van niets

Ouaali schrikt als NH hem om een reactie op de sluiting vraagt: "Ik weet van niks. Wat moet ik nu doen? Daar liggen al mijn spullen. Waarom ben ik niet op de hoogte gesteld? Ik ga met de instanties bellen."

'Noodzakelijk'

"Deze tijdelijke sluiting is een noodzakelijke stap om het gevoel van rust en veiligheid in de buurt te herstellen. We nemen deze periode serieus om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het incident grondig worden onderzocht en we passende vervolgacties kunnen ondernemen", zo laat de burgemeester weten in een persbericht.

"Mijn prioriteit is de veiligheid van al onze inwoners, en deze maatregel draagt bij aan een omgeving waar iedereen zich veilig en beschermd kan voelen."

Explosie

In de nacht van zaterdag 4 mei op zondag 5 mei vond rond 01.30 de desbetreffende explosie plaats bij de portiekflat aan de De Kupstraat. Niemand raakte hierbij gewond. Kort na de explosie zijn er drie verdachten aangehouden, maar het onderzoek is nog steeds in volle gang.