Afrikadag Festival in Hilversum nu nog inclusiever, eigen plek voor jongeren

Op zaterdag 25 mei is de Oude Haven weer het decor van de Afrikadag: het festival waar Hilversum kennismaakt met de Afrikaanse cultuur, georganiseerd door stichting Hilversum One.

Het festival lijkt steeds populairder te worden in de mediastad. Volgens Sly waren er vorig jaar zo'n 8.000 bezoekers. Dit keer rekent zij opnieuw op veel publiek. De voortekenen zijn goed. "De early bird-tickets waren binnen één week uitverkocht", vertelt ze enthousiast.

Speciale plek voor jongeren

Maar wat altijd lastig is op dit soort festivals is om ook veel jongeren te trekken. "Al hoeven wij zeker niet te klagen, maar toch vonden we het belangrijk dat er een plek kwam waar jongeren samen kunnen chillen", vertelt Sly. "Speciaal voor hen zetten we een tent op het festival met jonge DJ's. Daar draaien ze muziek die de jeugd leuk vindt."

De rest van het festival zal net als voorgaande jaren weer gevuld zijn met kraampjes vol Afrikaanse producten, muziek en activiteiten voor jong en oud. En dat voor een betaalbare prijs, zo meent Hilversum One: de tickets kosten tussen de 6 en 8 euro. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis naar binnen.

Zie hieronder de reportage van vorig jaar toen NH een bezoek bracht aan dit 'meest gemengde festival' van Hilversum.