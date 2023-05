Rooskleurige toekomst voor Hilversums meest gemengde festival: Afrikadag kan verder groeien

Voor het Afrikadag Festival in Hilversum zijn grootse plannen. Als het evenement groeit dan is een meerdaags evenement niet uitgesloten. Met extra geld van de gemeente kan organisator Stichting Hilversum One verder uitbouwen en vooral een professionelere organisatie neerzetten. "Wat er ook gebeurt, we blijven altijd in Hilversum."

Het evenement trekt behoorlijk wat publiek. Vorig jaar bezochten vijfduizend mensen de Afrikadag; een verrassing voor Nldovu. Zij had zelf op minder belangstelling gerekend. Morgen hoopt ze tussen 12.00 en 23.00 uur weer iets meer bezoekers te mogen begroeten. In de Oude Haven kunnen is er plek voor maximaal zevenduizend mensen.

“Ik breng mensen samen, terwijl ik de Nederlandse taal amper spreek”, vertelt Nldovu. Scheepers vult haar meteen aan: “We hebben net nieuw cultuurbeleid vastgesteld en daarin stellen we dat cultuur voor Alle Hilversummers moet zijn. We willen een grote en brede groep bereiken en daar is de Afrikadag een goed voorbeeld van.”

Morgen is de Oude Haven opnieuw het decor van de Afrikadag. Het is alweer de vierde editie van dit festival waarin Hilversum kennismaakt met de Afrikaanse cultuur. Volgens Sly Nldovu, oprichtster en gezicht van de stichting, en wethouder Arno Scheepers trekt dit jaarlijkse evenement het meest gemengde publiek van alle festivals in Hilversum. Juist daarom wil de gemeente een eenmalige investering doen van 30.000 euro.

Onzekere toekomst One Hilversum Festival

Stichting Hilversum One houdt ieder jaar twee grote evenementen. Naast de Afrikadag in mei staat in september ook altijd het One Hilversum Festival op het programma. Deze activiteit draait om elkaar ontmoeten en inclusiviteit. De stichting heeft besloten dit festival 'on hold' te zetten. "We moeten terug de tekentafel", aldus Sly Nldovu, voorzitter van Hilversum One.

Dit jaar is het evenement sowieso van de kalender en het is nog maar de vraag of het ooit weer terugkeert. Grote vraag is hoe dit evenement meer bezoekers kan trekken? Is het slechts een verschuiving in de kalender? Want One Hilversum vindt plaats in de cultureel drukke maand september of moet het concept volledig overhoop? Binnen de stichting gaan ze hier nu eens goed naar kijken.