Hoe de overlast van feestende jongeren in de Haarlemse stapstraat moet worden ingeperkt

Volgens de cijfers van de politie en de gemeente gaat het in de stad tijdens de nachtelijke feesturen helemaal nog niet zo slecht. Het aantal incidenten is op het niveau van 2019, van voor de coronapandemie. Maar iedereen is het er over eens dat de Smedestraat hierop een uitzondering is. Een negatieve.

Omwonenden van de Smedestraat, waar het nachtleven in de stad zich in het weekend concentreert, ervaren meer overlast dan voor de coronaperiode. En dat gaat het vooral over geluid van het publiek op straat en de poep, plas, condooms, braaksel en gebroken glasscherven die de volgende dag voor hun deur ligt.

De gemeente maakt zich ook zorgen over discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. De oorzaak ligt volgens de gemeente vooral bij het feit dat jonger publiek veel drank en drugs gebruikt en niet op de hoogte is van gedragsregels.

Hekken voor zijstraten

De maatregelen waar het gemeentebestuur nu op aanstuurt, zijn vooral van preventieve aard. De gemeenteraad moet er nog een klap op geven, maar het is de bedoeling dat meer zijstraten van de Smedestraat met hekken afgesloten kunnen worden tijdens de uitgaansuren. Dat zijn vaste hekken in de Lange Wijngaardstrat en de Schoutensteeg, die afgesloten kunnen worden, zoals ze nu ook al in de Morinnesteeg en de Noorder- en Zuider Schoolsteeg staan.

Met losse dranghekken moet tijdens de stapavonden voor elke café een afzetting komen, waardoor duidelijker wordt dat het buitenstaande publiek bij die betreffende gelegenheid hoort. Hierdoor kunnen portiers beter hun 'eigen' publiek dat staat te wachten of te roken, onder controle houden, is het idee.

