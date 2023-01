Schudt Haarlem 'sexloze' imago van zich af door vrije sluitingstijden voor kroegen 24/7?

"Haarlem is sexloos!" Directeur Jolanda Beijer van poppodium Patronaat windt er geen doekjes om als ze het huidige nachtleven van Haarlem beschrijft tijdens een vergadering van een gemeenteraadscommissie over vrije sluitingstijden. Jaren geleden is de wens al geuit om het nachtleven een opkikker te geven door de horeca los te laten. En de maatregel moet juist ook de overlast voor omwonenden intomen. De pilot voor anderhalf jaar vindt brede goedkeuring bij de politiek, blijkt gisteravond.

De directeur van het Patronaat omschrijft Haarlem als een fijne stad om in te wonen, "maar het is geen stad van de nacht, met rafelrandjes. Het is braaf, netjes en sexloos." Maar door nu meer ruimte te geven aan de 'nachtvlinders' zoals ze onder andere de bezoekers van het poppodium liefkozend noemt, "komt het met dat sexloze wel weer goed."

Het is een lang gekoesterde wens van de horeca in de stad, die na de zware coronajaren eindelijk in vervulling gaat. De vertraging van dit plan door die coronamaatregelen is volgens Eefje Majoor van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem ook ergens goed voor geweest. "Het heeft ons geleerd wat het doet met bezoekers die door vroege sluitingstijden in korte tijd veel alcohol drinken."

Majoor weet dat niet iedere horeca-ondernemer tot diep in de nacht open zal blijven en de vrije sluitingstijden hen juist de ruimte geven om rustig hun zaak te laten leeglopen na 4 uur 's nachts. "Grote angst dat de hele stad tot 7 uur doorgaat met raven is niet nodig."

Dat onderschrijft Jan Mreijen, eigenaar van de nieuwe bar-dancing Bobbi die over een maand open gaat. "Ikzelf zit eigenlijk helemaal niet te wachten om tot 7 uur open te blijven. Maar wat ik heel fijn zou vinden dat als het straks heel druk is bij ons, dat ik dan een kwartier tot een half uur de ruimte heb om mensen gespreid naar buiten te laten gaan. De grootste overlast is altijd als het vol is en je iedereen tegelijk naar buiten moet gooien."