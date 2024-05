Speelgoeddokter Yusuf geeft oud speelgoed nieuw leven

Een knuffelbeer, barbiepop of raceauto. Allerlei verschillende soorten speelgoed is te vinden in de ruimte waar de speelgoeddokter zit. Yusuf zorgt ervoor dat oud speelgoed weer bruikbaar is en maakt op die manier kinderen die normaal geen cadeautjes krijgen er heel erg blij mee.

"Als ik om me heen kijk zie ik dat we in Nederland zo veel speelgoed weggooien", vertelt Yusuf. "Toen dacht ik, dat is toch zonde. Daarom heb ik de speelgoeddokter bedacht, om met dat speelgoed kinderen blij te maken.

Toekomst

Met hulp van zijn eigen kinderen heeft Yusuf een Instagramkanaal waar hij vraagt om donaties. Daar wordt veel gehoor aan gegeven, waardoor de hele ruimte in Alkmaar Overdie vol ligt met tweedehands speelgoed.